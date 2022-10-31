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54 минуты назад

ФСБ рассекретила данные о преступлениях «Армии Крайовой» в годы войны

ТК «Звезда»

Рассекреченные архивные документы времен Великой Отечественной войны свидетельствуют о том, что боевики польской «Армии Крайовой» совершали многочисленные убийства простых граждан. Таким образом они пытались сорвать мирную жизнь на освобожденных территориях, отметили в ФСБ, рассекретившей архивы.

ФСБ рассекретила данные о преступлениях «Армии Крайовой» в годы войны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Среди документов множество справок и донесений, среди которых перечень терактов на территории Белоруссии и Литвы в 1944 году и с января по апрель 1945 года. В документах ведется речь о подпольщиках, деятельностью которых управляли из Лондона, пишет РИА Новости.

В годы войны «Армия Крайова» вела активную борьбу против Красной армии, рассчитывая на возрождение «великопольского государства» на территории Западных Украины и Белоруссии.

Происшествия,ФСБ,
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