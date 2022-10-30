На АЭС "Козлодуй" остановили шестой блок

Шестой блок болгарской атомной электростанции (АЭС) "Козлодуй" остановлен из-за технических проблем в системе охлаждения генератора - неядерной части блока. Об этом в воскресенье сообщает Болгарское телеграфное агентство со ссылкой на пресс-службу АЭС.

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Отмечается, что изменений в радиационном фоне нет, а дежурные бригады АЭС предпринимают все необходимые действия по устранению возникшей проблемы и включению блока в энергетическую систему. Уточняется, что энергоблок был остановлен в субботу в 21:00 (время совпадает с московским).

В субботу работа шестого энергоблока атомной электростанции "Козлодуй" была восстановлена по окончании планового ремонта. Были проведены ремонтные работы, обеспечивающие безопасную и надежную эксплуатацию ядерного блока, также он был заряжен свежим топливом. Все мероприятия прошли в соответствии с лицензионными обязательствами и требованиями к безопасной эксплуатации.