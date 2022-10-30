В Белгородской области повреждена ЛЭП из-за обстрелов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что из-за артиллерийских ударов в селе Белгородского района повреждена линия электропередачи.

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«В результате прилета снарядов в селе Никольское Белгородского района повреждена линия электропередачи», — написал он.

Глава региона добавил, что в результате электроэнергии лишились на улицах Советская и Восточная.

Чиновник заявил, что все оперативные службы и аварийные бригады выехали на место происшествия и остановят электроснабжение в течение двух часов.

29 октября, согласно сообщениям Гладкова, три дома получили повреждения после обстрела ВСУ. Инцидент обошелся без жертв. Восстановительные работы стартовали 30 октября.