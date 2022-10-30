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22 минуты назад

Глава Белгородской области Гладков сообщил о проблемах с электричеством из-за обстрелов

Газета.Ruиещё 1

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что из-за артиллерийских ударов в селе Белгородского района повреждена линия электропередачи.

В Белгородской области повреждена ЛЭП из-за обстрелов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В результате прилета снарядов в селе Никольское Белгородского района повреждена линия электропередачи», — написал он.

Глава региона добавил, что в результате электроэнергии лишились на улицах Советская и Восточная.

Чиновник заявил, что все оперативные службы и аварийные бригады выехали на место происшествия и остановят электроснабжение в течение двух часов.

29 октября, согласно сообщениям Гладкова, три дома получили повреждения после обстрела ВСУ. Инцидент обошелся без жертв. Восстановительные работы стартовали 30 октября.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Происшествия,Вячеслав Гладков,Владимир Путин,
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