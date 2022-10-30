Число погибших при обрушении моста в Индии превысило 90 человек

Количество погибших в результате обрушения вантового моста в индийском штате Гуджарат достигло 91 человека. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Фото: телеграм-канал Mash телеграм-канал Mash

По данным СМИ, пострадали 70 человек.

До этого министр жилищного строительства и по развитию сельских районов Бриджеш Мерджа заявил о 60 погибших и 17 пострадавших. Он рассказал, что большинство извлеченных из воды – дети, женщины и пожилые люди. Мерджа отметил, что на объекте продолжается спасательная операция. Он не исключил роста числа жертв происшествия.

Министр рассказал, что в момент обрушения на мосту находились около 500 человек, многие из которых выбрались на поверхность самостоятельно.

Посольство России в Индии заявило, что пока не располагает данными о наличии граждан РФ среди жертв происшествия.

"Внимательно следим за развитием ситуации. Генконсульство России в Мумбаи находится в тесном контакте с местными властями", – приводит ТАСС сообщение посольства.

Мост на плотине Мачху в Морби был закрыт на протяжении двух лет, а день назад его открыли после реконструкции. Спасательную операцию в этой районе осложняют сильное течение реки и темное время суток. Премьер-министр Индии Нарендра Моди распорядился выплатить семьям погибших по 200 тысяч рупий. Раненым перечислят по 50 тысяч рупий.