В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
25 минут назад

Число погибших при обрушении моста в Индии превысило 90 человек – СМИ

Москва24иещё 2

Количество погибших в результате обрушения вантового моста в индийском штате Гуджарат достигло 91 человека. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Число погибших при обрушении моста в Индии превысило 90 человек
Фото: телеграм-канал Mashтелеграм-канал Mash

По данным СМИ, пострадали 70 человек.

До этого министр жилищного строительства и по развитию сельских районов Бриджеш Мерджа заявил о 60 погибших и 17 пострадавших. Он рассказал, что большинство извлеченных из воды – дети, женщины и пожилые люди. Мерджа отметил, что на объекте продолжается спасательная операция. Он не исключил роста числа жертв происшествия.

Министр рассказал, что в момент обрушения на мосту находились около 500 человек, многие из которых выбрались на поверхность самостоятельно.

Посольство России в Индии заявило, что пока не располагает данными о наличии граждан РФ среди жертв происшествия.

"Внимательно следим за развитием ситуации. Генконсульство России в Мумбаи находится в тесном контакте с местными властями", – приводит ТАСС сообщение посольства.

Мост на плотине Мачху в Морби был закрыт на протяжении двух лет, а день назад его открыли после реконструкции. Спасательную операцию в этой районе осложняют сильное течение реки и темное время суток. Премьер-министр Индии Нарендра Моди распорядился выплатить семьям погибших по 200 тысяч рупий. Раненым перечислят по 50 тысяч рупий.

Подробнее: https://www.m24.ru/news/proisshestviya/30102022/516493?utm_source=CopyBuf

Происшествия,Нарендра Моди,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители