На стадионе в Конго погибли 11 человек

Одиннадцать человек, в том числе двое полицейских, погибли из-за давки на стадионе Мучеников в Киншасе. Там проходил концерт певца Фалли Ипупа, сообщает Reuters со ссылкой на МВД Конго.

Столичный стадион Мучеников был переполнен до отказа - 80 000 зрителей. Это "значительно превысило количество людей, которое могли контролировать государственные и частные службы безопасности".

Полиция зафиксировала "гибель 11 человек, из них 10 умерли в результате удушья и давки".

"Еще 7 госпитализированы", — говорится в заявлении главы МВД Конго Даниэля Асело Окито.

Проблемы начались еще до концерта. Силовики применили слезоточивый газ, пытаясь разогнать разъяренную толпу за пределами стадиона – очевидно, многим не досталось билетов.

Это не первый инцидент с участием румба-исполнителя. В 2020 году в Париже также произошли беспорядки перед запланированным концертом Ипупа.

Фаустин Нсимба, он же Фалли Ипупа, - самый высокооплачиваемый африканский певец, его называют «иконой конголезской румбы». Артист дает 50 концертов в год и просит 50 тысяч долларов за выступление. В 2015 году Ипупа был признан «самым влиятельным мужчиной Африки».