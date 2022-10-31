В РАН назвали возможные причины смертельной давки в Сеуле

Причиной давки в Сеуле, жертвами которой стали более 150 человек, стало чрезвычайное скопление людей, сообщила "Радио 1" руководитель Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Виктория Самсонова.

Фото: телеграм-канал Shot телеграм-канал Shot

Она напомнила, что трагедия произошла в районе Итхэвона – одном из самых узких и при этом многолюдных.

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"Если кто-то знает район Итхэвона, тот понимает, что это было даже не узкое бутылочное горлышко, это была ловушка. Во-первых, в этом коридоре невозможно развернуться. Во-вторых, туда же выходит одна из самых популярных станций метро", – пояснила она.

Самсонова предположила, что люди выходили из метро и даже не понимали, что происходит в этом переулке, где уже началась давка. Кроме того, бары, расположенные там, очень маленькие, и в них громко играла музыка. По мнению эксперта, те, кто находился внутри, не поняли, что происходит на улице.

Она добавила, что полиция Итхэвона работает на предотвращение опасности, то есть на столкновения, беспорядки и распространение легких наркотических веществ. Такого столпотворения людей правоохранители не ожидали, считает она.

Также Самсонова подчеркнула, что в этот день не было ответственного из мэрии или руководства. По ее словам, в Сеуле таких трагедий не случалось даже на митингах, потому что они были организованы.

29 октября в Сеуле произошла массовая давка. В районе Итхэвон, который известен как один из центров ночной жизни южнокорейской столицы, собрались десятки тысяч молодых людей, чтобы отпраздновать Хеллоуин. Трагедия произошла в узком переулке, который соединяет отель и улицу с клубами и барами.

Как рассказал ранее профессор Шаньдунского университета Чон Чжэ Чжун, данный переулок имеет наклон и ширину четыре метра, что меньше даже по сравнению с соседними узкими улицам, поэтому регулярно становится проблемным участком во время массовых праздников.

Жертвами давки, по последним данным, стали 154 человека. В том числе четыре россиянки, которым было от 20 до 30 лет. Среди погибших также есть граждане Китая, Ирана, США, Японии, Франции, Австралии, Вьетнама, Узбекистана, Норвегии, Казахстана, Шри-Ланки, Турции и Австрии.

Тела погибших в Сеуле россиянок доставят в Россию паромом через Приморье. Корейское консульство выразило готовность помочь родственникам с визами и билетами на паром, однако этого не потребовалось, поскольку близкие погибших в настоящее время находятся в Корее. После завершения следственных действий в Сеуле они будут решать, когда отправлять тела.