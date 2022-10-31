В Индии арестовали девять человек по делу об обрушении моста

Власти Индии арестовали девять человек по делу об обрушении моста, в том числе представителей компании, отвечавшей за его ремонт.

Фото: AP © Ajit Solanki AP © Ajit Solanki

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил представитель полиции Ашок Ядав.

«Мы арестовали девять человек в связи с трагедией обрушения моста Морби», — сказал он.

Уточняется, что среди арестованных два менеджера компании Oreva Group, отвечавшей за обслуживание моста, два подрядчика, три охранника и два кассира.