В Индии рухнул столетний висячий мост через реку Маччху. Погибли 32 человека, еще 60 пропали без вести. Всего на мосту могло находиться до полутысячи человек, сообщает The Times of India.

ЧП произошло в Морби, штат Гуджарат, в воскресенье вечером. Очевидцы говорят, что на мосту в момент обрушения находилось около 500 человек. Местные жители сразу бросились на помощь.

Власти в свою очередь заявляют, что на мосту было 150 человек. Некоторые люди не упали в воду, а оказались в ловушке – повисли на конструкциях моста. Сейчас на месте работают спасатели и военные.

Представитель местной больницы заявил, что «погибли по меньшей мере 32 человека».