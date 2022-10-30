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23 минуты назад

Десятки человек погибли при обрушении моста в Индии

Елена Прошина

В Индии рухнул столетний висячий мост через реку Маччху. Погибли 32 человека, еще 60 пропали без вести. Всего на мосту могло находиться до полутысячи человек, сообщает The Times of India.

ЧП произошло в Морби, штат Гуджарат, в воскресенье вечером. Очевидцы говорят, что на мосту в момент обрушения находилось около 500 человек. Местные жители сразу бросились на помощь.

Власти в свою очередь заявляют, что на мосту было 150 человек. Некоторые люди не упали в воду, а оказались в ловушке – повисли на конструкциях моста. Сейчас на месте работают спасатели и военные.

Представитель местной больницы заявил, что «погибли по меньшей мере 32 человека».

Известно, что рухнувший подвесной пешеходный мост - излюбленное место для пикников местных жителей. Проезд по нему запрещен. Два года мост был на реконструкции, его открыли только четыре дня назад.

Происшествия,Видео,
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