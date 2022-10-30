Стало известно о состоянии пострадавшей в Сеуле россиянки

Стало известно о состоянии россиянки, получившей травмы в массовой смертельной давке в Сеуле. Новые данные привела пресс-секретарь посольства РФ в Республике Корея Ольга Глотова, передает ТАСС.

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По ее словам, сейчас одна травмированная гражданка России находится в больнице Сеула.

«Ее состояние остается нормальным, с ней связались и поговорили», — сказала Глотова.

В посольстве выразили надежду, что уже завтра пострадавшая девушка будет выписана из больницы.

Сеульская трагедия произошла 29 октября 2022 года. Во время празднования Хеллоуина на тесной улице скопилось более сотни тысяч человек. Возникла паника и массовая давка. Погибло 154 человека, около сотни получили травмы.

Среди погибших оказались четыре гражданки России 20-30 лет.