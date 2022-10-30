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17 минут назад

На Гаити убили одного из политических лидеров страны

Российская Газета

На Гаити погиб генеральный секретарь Объединения национал-прогрессивных демократов, бывший кандидат в президенты страны Эрик Жан Батист. Как рассказали в партии, лидером которой он был, политик получил смертельные ранения во время покушения на него и скончался в больнице.

На Гаити убили одного из политических лидеров страны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Ужасное убийство политического лидера Эрика Жана Батиста и его телохранителя в очередной раз ввергло гаитянскую нацию в смятение. Мы решительно осуждаем это гнусное преступление против этого патриота, этого умеренного политика, приверженного переменам", - написал премьер-министр Гаити Ариэль Анри в социальной сети Twitter (заблокирована в РФ).

Как отмечает CBS news, убийство произошло в районе Лабуле, за контроль над которым борются две банды. Буквально пару месяцев назад здесь погиб другой политик - бывший сенатор Ивон Бюссерет, работавший в министерстве социальных дел и труда.

Стоит отметить, что Гаити на протяжении многих лет сталкивается с проблемами с безопасность. Значительная часть территории страны контролируется бандами. В последнее время они заблокировали доступ к топливному порту, что привело к нехватке бензина и дизеля. В результате возник дефицит питьевой воды, перестали нормально работать больницы, произошла вспышка холеры. Премьер был вынужден обратить за международной помощью.

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