На Гаити убили одного из политических лидеров страны

На Гаити погиб генеральный секретарь Объединения национал-прогрессивных демократов, бывший кандидат в президенты страны Эрик Жан Батист. Как рассказали в партии, лидером которой он был, политик получил смертельные ранения во время покушения на него и скончался в больнице.

"Ужасное убийство политического лидера Эрика Жана Батиста и его телохранителя в очередной раз ввергло гаитянскую нацию в смятение. Мы решительно осуждаем это гнусное преступление против этого патриота, этого умеренного политика, приверженного переменам", - написал премьер-министр Гаити Ариэль Анри в социальной сети Twitter (заблокирована в РФ).

Как отмечает CBS news, убийство произошло в районе Лабуле, за контроль над которым борются две банды. Буквально пару месяцев назад здесь погиб другой политик - бывший сенатор Ивон Бюссерет, работавший в министерстве социальных дел и труда.