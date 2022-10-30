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31 минуту назад

Что происходило на месте давки в Сеуле до трагедии

Илья Родин

В районе Итхэвон собралось слишком много людей, желающих погулять на вечеринке по случаю Хэллоуина, рассказали в интервью РИА «Новости» жители Сеула.

Камилла, одна из очевидцев трагедии, пояснила, что была в баре с друзьями. В районе 9 вечера она попрощалась с ними и поехала домой. По дороге она обратила внимание на то, что из метро выходило все больше и больше людей.

Соломон Ко заявил в беседе с корреспондентом агентства, что выходил из метро порядка 20 минут. На фоне того, что людей было чрезвычайно много, у него возникло понимание, что будет давка.

Путин отрегировал на давку в Сеуле

Так и случилось. Участникам вечеринки было тяжело пройти дальше, отойти от станции, выйти на дорогу. Сзади напирали еще люди, толкали, пытались пройти, подчеркнул очевидец.

Ранее россиянка Яна рассказала, что ей удалось спастись в давке буквально чудом. Вместе с подругой она едва ли не в последний момент покинула место происшествия и вышла на проезжую часть.

Напомним, что в давке погибли свыше 150 человек, 82 получили травмы различной тяжести. Среди погибших - четверо гражданок России.

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