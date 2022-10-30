Экс-барабанщик Red Hot Chili Peppers случайно упал дома и умер

Случайное падение дома стоило жизни бывшему барабанщику американской рок-группы Red Hot Chili Peppers Даррену Хенли, больше известному как Ди Эйч Пелигро: мужчина получил серьезную травму головы. Музыканту было 63 года, пишет The Daily Mail.
Ди Эйч Пелигро являлся постоянным участником группы Dead Kennedys, пока она не распалась в 1986 году. К Red Hot Chili Peppers музыкант присоединился в 1988-м, помогая им с написанием четвертого альбома. В тот же год его уволили из-за алкогольной и наркотической зависимостей.
С тех пор Пелигро занимался сольной карьерой и играл в других музыкальных коллективах. В 2001 году он вновь стал участником воссоединенной группы Dead Kennedys.