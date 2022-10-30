Экс-барабанщик Red Hot Chili Peppers случайно упал дома и умер

Ди Эйч Пелигро являлся постоянным участником группы Dead Kennedys, пока она не распалась в 1986 году. К Red Hot Chili Peppers музыкант присоединился в 1988-м, помогая им с написанием четвертого альбома. В тот же год его уволили из-за алкогольной и наркотической зависимостей.