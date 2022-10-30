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13 минут назад

Экс-барабанщик Red Hot Chili Peppers Ди Эйч Пелигро случайно упал дома и скончался

Слово и Дело

Случайное падение дома стоило жизни бывшему барабанщику американской рок-группы Red Hot Chili Peppers Даррену Хенли, больше известному как Ди Эйч Пелигро: мужчина получил серьезную травму головы. Музыканту было 63 года, пишет The Daily Mail.

Экс-барабанщик Red Hot Chili Peppers случайно упал дома и умер
Фото: DeadKennedys/TwitterDeadKennedys/Twitter

Ди Эйч Пелигро являлся постоянным участником группы Dead Kennedys, пока она не распалась в 1986 году. К Red Hot Chili Peppers музыкант присоединился в 1988-м, помогая им с написанием четвертого альбома. В тот же год его уволили из-за алкогольной и наркотической зависимостей.

С тех пор Пелигро занимался сольной карьерой и играл в других музыкальных коллективах. В 2001 году он вновь стал участником воссоединенной группы Dead Kennedys.

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