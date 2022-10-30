На гостиницу на Крите сошел оползень и разрушил два номера. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пожарную службу в Греции.

Фото: Wolfgang Hasselmann / Unsplash Wolfgang Hasselmann / Unsplash

Инцидент произошел в прибрежном комплексе Markos Studios, который был построен под скалистым склоном холма в Иерапетре на южном побережье острова Крит. Отмечается, что оползень разрушил две комнаты, в котором отдыхала семья из трех человек.

Около 50 пожарных прибыли на место происшествия. Согласно информации, спасательные службы вытащили из-под завалов маленького мальчика, а его мать нашли уже мертвой. Утверждается, что женщина приехала на отдых вместе со своей семьей из Словении. При этом 51-летний супруг погибшей не пострадал, поскольку находился в другой комнате.