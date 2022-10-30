Посольство РФ в Южной Корее обнародовало имена погибших и пострадавших россиян в массовой давке в Сеуле, передает телеканал РЕН ТВ.

"Погибли Г. Твердохлеб, К. Гарднер, Ю. Пак, О. Ким. Госпитализирована Я. Ко", - говорится в сообщении.

Ранее посольство РФ подтвердило информацию о гибели четырех россиянок. Всего, по данным СМИ, погибли 153 человека. Большинство из них женщины.

Трагедия произошла на одном из узких переулков района южнокорейской столицы Итхэвон во время празднования Хеллоуина. Свидетели рассказали, что большая толпа людей хлынула в узкий переулок, "мгновенно" началась давка, люди начали падать друг на друга.