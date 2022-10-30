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11 минут назад

Посольство РФ опубликовало список погибших и пострадавших россиян в давке в Сеуле

Газета.Ru

Посольство РФ в Южной Корее обнародовало имена погибших и пострадавших россиян в массовой давке в Сеуле, передает телеканал РЕН ТВ.

"Погибли Г. Твердохлеб, К. Гарднер, Ю. Пак, О. Ким. Госпитализирована Я. Ко", - говорится в сообщении.

Ранее посольство РФ подтвердило информацию о гибели четырех россиянок. Всего, по данным СМИ, погибли 153 человека. Большинство из них женщины.

Путин отрегировал на давку в Сеуле

Трагедия произошла на одном из узких переулков района южнокорейской столицы Итхэвон во время празднования Хеллоуина. Свидетели рассказали, что большая толпа людей хлынула в узкий переулок, "мгновенно" началась давка, люди начали падать друг на друга.

Власти Сеула получили более 3,5 тыс. заявлений о пропаже людей без вести. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил общенациональный траур.

Происшествия,Видео,Владимир Путин,
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