Два человека погибли при крушении дельтаплана в Адыгее

В Адыгее потерпел крушение дельтаплан, погибли два человека. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Фото: ТК 112 ТК 112

Инцидент произошел около 11 часов утра в воскресенье, 30 октября, в Майкопском районе. Аппарат упал в лесистой местности и загорелся. Пилот и пассажирка получили травмы и скончались.

Известно, что женщина проживала в Ростове-на-Дону, ей было 43 года. Личность пилота пока устанавливается.