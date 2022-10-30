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32 минуты назад

Два человека погибли при крушении дельтаплана в Адыгее

Майк Габриелян

В Адыгее потерпел крушение дельтаплан, погибли два человека. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Два человека погибли при крушении дельтаплана в Адыгее
Фото: ТК 112ТК 112

Инцидент произошел около 11 часов утра в воскресенье, 30 октября, в Майкопском районе. Аппарат упал в лесистой местности и загорелся. Пилот и пассажирка получили травмы и скончались.

Известно, что женщина проживала в Ростове-на-Дону, ей было 43 года. Личность пилота пока устанавливается.

В начале октября похожий случай произошел под Оренбургом. Частный дельтаплан, опылявший поля, упал в Оренбургской области. Аппарат зацепился за деревья и рухнул. Пилот умер по пути в больницу.

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