В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
13 минут назад

Лев утащил трехлетнего ребенка и растерзал его

Lenta.ru

В индийском городе Саваркундла, штат Гуджарат, лев напал на трехлетнего Нитина Ракешбхая Мехду и растерзал его. Об этом сообщает The Mirror.

Лев утащил трехлетнего ребенка и растерзал его
Фото: Mika Brandt / UnsplashMika Brandt / Unsplash

Правоохранительные органы обнаружили тело мальчика после того, как он пропал с семейной фермы и был объявлен в розыск. Ребенок был найден без некоторых частей тела. Предполагается, что лев утащил Мехду и оторвал конечности.

Сотрудники лесного хозяйства установили ловушки, надеясь поймать хищника. Однако лев до сих пор остается на свободе.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Ганы лев растерзал мужчину, который запрыгнул через ограду и оказался в его вольере. В клетке находились лев, львица и два львенка.

Происшествия,В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители