Число жертв давки в Южной Корее увеличилось до 153

Количество погибших при давке в Сеуле возросло до 153. Число известных пострадавших также увеличилось, их стало 103. Об этом сообщается в газете «Хангере».

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Среди погибших есть иностранцы из Китая, Норвегии, Ирана и Узбекистана, а также, по последним данным, четыре россиянки. В основном жертвам было от 18 до 30 лет.