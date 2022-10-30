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38 минут назад

Число погибших россиянок в результате давки в Сеуле выросло до четырех

Lenta.ru

Число погибших россиянок в результате давки в Сеуле выросло до четырех человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Южной Корее.

Число погибших россиянок в результате давки в Сеуле выросло до четырех
Фото:  Kim Hong-ji / UReuters Kim Hong-ji / UReuters

Ранее посольство сообщало о гибели трех девушек из России.

«Всего три гражданки РФ погибли. Последняя та, что числилась пострадавшей», — подчеркнули дипломаты.

По их данным, россиянку обнаружили родственники. Она скончалась в больнице от полученных травм.

Давка произошла во время празднования Хэллоуина районе Итхэвон в столице Южной Кореи. Она началась в узком переулке недалеко от отеля Hamilton. Известно, что жертвами инцидента стал 151 человек, 82 получили травмы.

Полиция установила личности большинства погибших. В стране до 5 ноября объявлен национальный траур.

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