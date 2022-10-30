Росгвардия выявила предполагаемых пособников украинских военных

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) за неделю выявила 20 предполагаемых пособников украинских военных и обнаружила схроны в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Valentyn Ogirenko / Reuters

«Подразделения Росгвардии за неделю выявили 20 подозреваемых в пособничестве СБУ<СБУ и ВСУ, обнаружили пять тайников и схронов», — говорится в сообщении.

Из незаконного оборота росгвардейцы изъяли почти 950 боеприпасов и две радиостанции западного производства. В ведомстве добавили, что местные жители оказывают значительную помощь подразделениям, сообщая о подозрительных лицах.