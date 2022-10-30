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44 минуты назад

Число погибших иностранцев в давке в Сеуле возросло до 22

Газета.Ru

Число иностранцев, погибших в давке в Южной Корее, увеличилось до 22, передает агентство Yonhap.

Число погибших иностранцев в давке в Сеуле возросло до 22
Фото: Kim Hong-ji/ReutersKim Hong-ji/Reuters

Отмечается, что среди погибших были граждане 13 стран: восемь — из Китая и Ирана, трое из России и по одному гражданину Австралии, Австрии, Вьетнама, Казахстана, Норвегии, США, Таиланда, Франции, Шри-Ланки и Узбекистана. Гражданство еще одного погибшего пока не установлено. Всего установлены личности 140 погибших.

В Министерстве обороны Южной Кореи также заявили о гибели троих военнослужащих, еще четверо пострадали.

По сообщению СМИ, из 82 пострадавших 19 находятся в тяжелом состоянии.

Вечером 29 октября в районе Сеула Итхэвон, известном своими вечеринками, произошла давка, в результате которой погиб 151 человек. Посольство России подтвердило гибель трех россиянок. Информация о том, что толпа людей бросилась встречать знаменитость или что в близлежащих предприятиях продавали конфеты, содержащие наркотические вещества, не подтвердилась, пишет СМИ.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил национальный траур. После трагедии был сформирован специальный штаб для расследования причин произошедшего.

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