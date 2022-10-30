Россиянка рассказала, как «чудом выбралась» из давки в Сеуле

Россиянка Яна, живущая в Сеуле и присутствовавшая на вечеринке в честь Хеллоуина, во время которой в давке погибли порядка 150 человек, в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что сама «чудом выбралась» из толпы. По словам девушки, в давке невозможно было пошевелиться, и людям не хватало воздуха.
«Я была там, попала в давку, но успела уйти до того, как люди начали погибать. Тогда еще никто не падал, и мы чудом выбрались оттуда. Вышла я как раз с этого склона на проезжую часть. Видимо, в какой-то момент человек упал, и все начали падать, поэтому такое и получилось. Нас, конечно, тоже знатно потрепало. Нам с подругой вырвали клок волос, потому что люди падали и пытались ухватиться за что-то, кореянка около меня кричала, что ей больно, так как наступили на нее, но никто не мог ничего сделать, мы не могли даже пошевелиться. Из-за такого количества людей правда не хватало воздуха, я еле-еле дышала», — рассказала она.
Яна подчеркнула, что точная причина начала давки неизвестна. Она отметила, что на праздновании было очень мало полиции, поскольку большая часть правоохранителей находилась в центре Сеула.
«В Корее пока что тоже на 100% ничего не ясно, ходит 3 версии: из-за давки; из-за давки + наркотиков (говорят, что кто-то раздавал наркотики в виде конфеток); из-за давки, так как приехал ведущий многих корейских шоу. По новостям говорят только про давку. Полиция была, но очень-очень мало. Правоохранительные органы, когда выступали, сказали, что вся полиция была сконцентрирована в центре Сеула на площади Кванхвамун из-за митингов, так как они часто проходят там в выходные», — добавила она.
Еще один россиянин, живущий в южнокорейской столице, Евгений добавил, что власти не были готовы к такому количеству людей, пришедшему на праздник.
«Местные власти не были готовы к такому наплыву людей, там на Итхэвоне улицы узкие, и давка произошла как раз в том месте, где самые тусовки, бары, клубы. Видимо, все хотели туда, и шли со всех прилегающих улиц, так и получился затор, к тому же там улица находится под наклоном, и при такой давке легко упасть. А ещё там катастрофически не хватало воздуха, и люди теряли сознание, а в такой толпе затопчут наверняка», — сказал он.
Массовая давка произошла в одном из узких переулков Итхэвона (район Сеула) во время празднования Хеллоуина около 22.00 по местному времени (16.20 мск). Мероприятие стало первым масштабным празднеством за три года ограничений, связанных с распространением коронавируса.
По данным местных властей, погиб по меньшей мере 151 человек, из них 97 женщин, еще 82 получили ранения. Среди погибших были и россияне. В стране был объявлен общенациональный траур.