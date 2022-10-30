Россиянка рассказала, как «чудом выбралась» из давки в Сеуле

«Я была там, попала в давку, но успела уйти до того, как люди начали погибать. Тогда еще никто не падал, и мы чудом выбрались оттуда. Вышла я как раз с этого склона на проезжую часть. Видимо, в какой-то момент человек упал, и все начали падать, поэтому такое и получилось. Нас, конечно, тоже знатно потрепало. Нам с подругой вырвали клок волос, потому что люди падали и пытались ухватиться за что-то, кореянка около меня кричала, что ей больно, так как наступили на нее, но никто не мог ничего сделать, мы не могли даже пошевелиться. Из-за такого количества людей правда не хватало воздуха, я еле-еле дышала», — рассказала она.