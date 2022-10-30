В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
27 минут назад

В центре Москвы произошла драка с применением ножа

Мослентаиещё 2

Драка с применением ножа произошла в кафе на улице Неглинная в центре Москвы. Об этом в воскресенье, 30 октября, агентству новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

В центре Москвы произошла драка с применением ножа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Между гражданами произошел конфликт на бытовой почте. В результате два человека получили ножевые ранения, позже они были госпитализированы», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители уточнили, что еще несколько предполагаемых участников потасовки были задержаны и доставлены в отдел полиции. Проводится проверка по факту случившегося.

Ранее агрессивного мужчину, бросавшегося на прохожих с ножом, жестко задержали сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве. Ситуация попала на видео.

Происшествия,МВД России,Росгвардия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители