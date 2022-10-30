В центре Москвы произошла драка с применением ножа

Драка с применением ножа произошла в кафе на улице Неглинная в центре Москвы. Об этом в воскресенье, 30 октября, агентству новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

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«Между гражданами произошел конфликт на бытовой почте. В результате два человека получили ножевые ранения, позже они были госпитализированы», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители уточнили, что еще несколько предполагаемых участников потасовки были задержаны и доставлены в отдел полиции. Проводится проверка по факту случившегося.