В Москве собака загрызла хозяина во время приступа эпилепсии

Собака породы стаффордширский терьер загрызла своего 37-летнего хозяина во время того, когда у него случился приступ эпилепсии. Об этом в воскресенье, 30 октября, сообщает РЕН ТВ. Нападение животного произошло в квартире на Синявинской улице на севере Москвы.

Фото: Mark Carlo Allones / Unsplash Mark Carlo Allones / Unsplash

Стало известно, что во время приступа мужчина прикусил язык и у него пошла кровь. Учуяв ее запах, собака набросилась мужчину и вцепилась ему в шею. Отпугнуть животное удалось сожительнице хозяина пса, однако спасти мужчину не удалось.