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1 час назад

В ЛНР сообщили о гибели мирного жителя от взрыва в Краснодонском районе

ТАССиещё 1

Один человек погиб и еще один получил ранения в результате взрыва в Краснодонском районе ЛНР. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

При взрыве неизвестного устройства в ЛНР погиб мужчина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В лесопосадке в районе населенного пункта Пархоменко от детонации неустановленного взрывного устройства минно-взрывную травму получили мужчина 1985 года рождения и женщина 1962 года рождения", - сообщил представитель ведомства.

В МЧС уточнили, что от полученных травм мужчина умер по дороге в больницу, женщина доставлена Луганскую республиканскую клиническую больницу. По факту происшествия начато следствие.

В октябре МЧС ЛНР сообщали, что с начала года в республике выявлено и обезврежено более 61 тыс. неразорвавшихся боеприпасов. В МЧС обратили внимание, что особая опасность существует в районах, приближенных к линии боевых действий, и тех, которые регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны.

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