При взрыве неизвестного устройства в ЛНР погиб мужчина

Один человек погиб и еще один получил ранения в результате взрыва в Краснодонском районе ЛНР. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.
"В лесопосадке в районе населенного пункта Пархоменко от детонации неустановленного взрывного устройства минно-взрывную травму получили мужчина 1985 года рождения и женщина 1962 года рождения", - сообщил представитель ведомства.
В МЧС уточнили, что от полученных травм мужчина умер по дороге в больницу, женщина доставлена Луганскую республиканскую клиническую больницу. По факту происшествия начато следствие.
В октябре МЧС ЛНР сообщали, что с начала года в республике выявлено и обезврежено более 61 тыс. неразорвавшихся боеприпасов. В МЧС обратили внимание, что особая опасность существует в районах, приближенных к линии боевых действий, и тех, которые регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны.