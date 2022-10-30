При взрыве неизвестного устройства в ЛНР погиб мужчина

Один человек погиб и еще один получил ранения в результате взрыва в Краснодонском районе ЛНР. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

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"В лесопосадке в районе населенного пункта Пархоменко от детонации неустановленного взрывного устройства минно-взрывную травму получили мужчина 1985 года рождения и женщина 1962 года рождения", - сообщил представитель ведомства.

В МЧС уточнили, что от полученных травм мужчина умер по дороге в больницу, женщина доставлена Луганскую республиканскую клиническую больницу. По факту происшествия начато следствие.