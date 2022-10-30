Раскрыты подробности о погибших во время давки в Сеуле россиянках

Трем погибшим в давке на Хэллоуин в Итхэвоне в Южной Корее россиянкам еще не исполнилось и 30 лет, рассказали РИА Новости в посольстве России в Сеуле.

Источник агентства посетовал, что корейская полиция "не предоставляет посольству РФ данные о сфере занятости и месте жительства россиянок, погибших в давке в Итхэвоне", но стали известны их даты рождения и имена: "Одной уже исполнился 21 год, еще одна девушка 1995 года рождения и последняя - 1997 года рождения".

Информацию о трех погибших россиянках подтвердила полиция Южной Кореи.

По последним данным, в давке на праздновании Хэллоуина в районе Итхэвон погиб 151 человек. Еще 82 ранены. Среди погибших - 19 иностранцев.