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27 минут назад

Посольство РФ: Погибшим в давке в Южной Корее россиянкам было от 20 до 30 лет

Российская Газета

Трем погибшим в давке на Хэллоуин в Итхэвоне в Южной Корее россиянкам еще не исполнилось и 30 лет, рассказали РИА Новости в посольстве России в Сеуле.

Раскрыты подробности о погибших во время давки в Сеуле россиянках
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Источник агентства посетовал, что корейская полиция "не предоставляет посольству РФ данные о сфере занятости и месте жительства россиянок, погибших в давке в Итхэвоне", но стали известны их даты рождения и имена: "Одной уже исполнился 21 год, еще одна девушка 1995 года рождения и последняя - 1997 года рождения".

Число погибших в Сеуле россиянок возросло

Информацию о трех погибших россиянках подтвердила полиция Южной Кореи.

По последним данным, в давке на праздновании Хэллоуина в районе Итхэвон погиб 151 человек. Еще 82 ранены. Среди погибших - 19 иностранцев.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией.

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