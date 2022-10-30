Очевидец давки в Сеуле рассказал о произошедшем

Очевидец давки в Сеуле, которая произошла накануне, в день празднования Хэллоуина, рассказал о том, как развивались события. В беседе с РИА Новости он поделился, что вечером в центр города приехала колонна пожарных машин, однако он не почувствовал ничего необычного — это нормальная практика в дни масштабных праздников. Однако потом он заметил валяющихся на улице людей и понял, что происходит что-то неладное.

Примерно в 10.30 вечера заезжает большая линия пожарных машин, в ряд, и они перекрывают дорогу. Это стандартная ситуация в Корее — когда большой праздник, ездят пожарные машины. Но потом приезжает «скорая», потом приезжает полиция, и на дороге появляются люди, и их начинают откачивать. Мы видим, что человек идет, а потом упал, многих выносят, и новости начинают разлетаться очень быстро, — утверждает свидетель давки.

Изначально он увидел, как спасатели взялись за откачку шестерых человек, однако позднее выяснилось, что число пострадавших значительно выше. Как заверил очевидец, в районе Итхэвон, в котором и произошла трагедия, как правило отдыхают местные жители, но иногда появляются и иностранцы.

Инцидент произошел в Сеуле в районе Итхэвон, известном как один из центров ночной жизни южнокорейской столицы. 29 октября десятки тысяч человек отправились туда праздновать Хеллоуин. Число жертв в настоящий момент достигло 151 человека, пострадали 82. Жертвами инцидента стали 19 иностранных граждан, включая трех гражданок России.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил общенациональный траур в связи с произошедшим.