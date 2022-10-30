Не менее 100 человек погибли в результате взрывов в Сомали

Агентство Reuters со ссылкой на президента Сомали Хасана Шейха Махмуда утверждает, что по меньшей мере 100 человек погибли, еще 300 получили ранения при взрывах у здания министерства образования в столице страны Могадишо. Об этом сообщает РИА Новости. Как отмечает агентство со ссылкой на заявление президента Сомали, у здания минобразования в Могадишо взорвались два заминированных автомобиля. В публикации отмечается, что девять человек, включая детей, погибли в результате взрывов в Могадишо. По данным телеканала, недалеко от здания министерства образования в Сомали прогремело несколько взрывов. Телерадиокомпания Shabelle позже сообщила, что по меньшей мере пять человек, включая репортера местного телеканала и начальника районной полиции, погибли в результате этих взрывов. Портал Garowe также сообщал, что при взрывах мог пострадать фотограф агентства Reuters. Ранее власти Сомали подписали договор с американской Coastline Exploration о поиске нефтегазовых месторождений на морском шельфе