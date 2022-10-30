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11 минут назад

Две россиянки погибли в давке в Сеуле

Елена Прошина

Власти Южной Кореи сообщили посольству России в Сеуле, что в результате давки в районе Итхэвон, по предварительным данным, погибли две россиянки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сведения заведующего консульским отделом Дениса Абдрашикова.

Число погибших россиян в ЧП в Сеуле выросло
Фото: ТАССТАСС

Он пояснил, что южнокорейские власти сообщили об одном погибшем гражданине РФ. Пока неизвестно, на чем именно основана эта информация. Дипломат предположил, что опознать тело удалось по найденным документам. При этом он пояснил, что речь идет о девушке, однако полиция Южной Кореи не сообщила ни ее даты рождения, ни паспортных данных.

Позже в консульском отделе посольства РФ в Сеуле сообщили о гибели еще одной россиянки в результате давки в районе Итхэвон. Поиски другой гражданки РФ, пострадавшей в ходе инцидента, продолжаются, посольство поддерживает контакт с ее сестрой. Дело осложняется тем, что при себе у девушки не было документов.

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