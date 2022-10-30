Число погибших россиян в ЧП в Сеуле выросло

Власти Южной Кореи сообщили посольству России в Сеуле, что в результате давки в районе Итхэвон, по предварительным данным, погибли две россиянки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сведения заведующего консульским отделом Дениса Абдрашикова.

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Он пояснил, что южнокорейские власти сообщили об одном погибшем гражданине РФ. Пока неизвестно, на чем именно основана эта информация. Дипломат предположил, что опознать тело удалось по найденным документам. При этом он пояснил, что речь идет о девушке, однако полиция Южной Кореи не сообщила ни ее даты рождения, ни паспортных данных.