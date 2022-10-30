В Сеуле в давке погибла одна гражданка России

В Сеуле во время давки на улицах в районе Итхэвон погибла одна россиянка. Еще одна получила ранения и сейчас находится в больнице. Всего в результате инцидента погиб 151 человек, среди них 19 иностранных граждан, передает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ.

«Одна россиянка погибла, еще одна находится в больнице», — рассказали в посольстве. Там добавили, что поддерживают контакт с сестрой пострадавшей и ждут от полиции данные погибшей.

Ранее сообщалось, что число жертв в результате давки в районе Итхэвон увеличилось до 151 человека, еще 82 получили ранения. Их разместили в 36 больницах, среди погибших 97 женщин и 54 мужчины.

Корреспондент РИА Новости со ссылкой на информацию штаба спасателей рассказал, что по данным на 10.00 (04.00 мск) среди погибших обнаружилось 19 иностранцев. Граждан США и Японии среди них нет. Больше всего было граждан стран Юго-Восточной Азии, поэтому у правоохранительных органов возникли трудности в попытке отличить их от южнокорейцев. Они опознавали погибших по паспортам, однако не во всех случаях представилась такая возможность. Местные власти выразили готовность проводить тест ДНК в особо сложных случаях, чтобы определить личность погибшего.