Число погибших в Сеуле россиянок возросло

Число россиянок, погибших в результате давки в Сеуле, увеличилось до трех. Пострадавшая ранее женщина скончалась в больнице, как сообщили в посольстве РФ в Южной Корее.

«Всего три гражданки РФ погибли. Последняя погибшая та, что числилась пострадавшей. Ее нашли родственники. Скончалась в больнице», - передает комментарий посольства РИА Новости.

Ранее сообщалось о двух погибших россиянках и одной пострадавшей. Они стали жертвами трагедии во время празднования Хэллоуина. Большая толпа людей хлынула на узкую улицу, произошла страшная давка, многие получили травмы.