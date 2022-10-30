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9 минут назад

Число погибших в Сеуле россиянок возросло до трех

ТК «Звезда»иещё 2

Число россиянок, погибших в результате давки в Сеуле, увеличилось до трех. Пострадавшая ранее женщина скончалась в больнице, как сообщили в посольстве РФ в Южной Корее.

Число погибших в Сеуле россиянок возросло
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Всего три гражданки РФ погибли. Последняя погибшая та, что числилась пострадавшей. Ее нашли родственники. Скончалась в больнице», - передает комментарий посольства РИА Новости.

Ранее сообщалось о двух погибших россиянках и одной пострадавшей. Они стали жертвами трагедии во время празднования Хэллоуина. Большая толпа людей хлынула на узкую улицу, произошла страшная давка, многие получили травмы.

Всего жертв происшествия не менее 151 человека, среди них 19 иностранцев. Это граждане Китая, Норвегии, Ирана и Узбекистана.

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