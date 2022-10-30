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35 минут назад

Yonhap: 19 иностранцев стали жертвами давки в Сеуле

ТК «Звезда»

В столице Южной Кореи произошла трагедия, в результате которой погиб, по последней информации, как минимум 151 человек. В центре ночной жизни Сеула, районе Итхэвон, началась катастрофическая давка.

Yonhap: 19 иностранцев стали жертвами давки в Сеуле
Фото: ТРК "Звезда"ТРК "Звезда"

По сведениям прессы, на узкую улицу хлынула огромная толпа желающих принять участие в праздновании Хэллоуина. Как сообщает издание Yonhap со ссылкой на очевидцев, в один момент кто-то из прохожих споткнулся и упал, после чего люди стали терять равновесие и оказываться на земле один за одним.

Среди жертв происшествия 19 являлись иностранцами. Большое число человек получили ранения. По последним данным, несмертельные травмы наблюдались примерно у 70 человек. Всего же в ночь на 29 октября в Итхэвон побывали десятки тысяч человек.

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