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14 минут назад

СМИ: власти Сеула получили 270 заявок о пропавших без вести

Елена Прошина

Руководство Сеула получилось 270 заявок о людях, пропавших без вести в ходе давки в районе Итхэвон во время празднования Хэллоуина накануне вечером. Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на правительство Сеула, передает РИА Новости.

СМИ: власти Сеула получили 270 заявок о пропавших без вести
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По последним данным, число погибших в результате давки в Сеуле в ходе празднования Хэллоуина выросло до 149 человек, еще 76 человек получили ранения. Среди погибших и раненых есть иностранные граждане. Пожарная служба сообщила, что давка образовалась в узком переулке в сеульском районе Итхэвон. Там люди собирались на множественные вечеринки по случаю Хэллоуина, что привело к большому скоплению народа.

Местные власти рассказали, что они все еще получают сообщения о пропавших без вести людях в результате инцидента. Уже прислали 270 заявок.

Агентство отмечает, что местом происшествия стал узкий переулок, соединяющий центральную улицу района с дорогой, на которой расположены популярные рестораны города. Покрытие в этой области неровное, а дорога идет вниз. Поэтому люди в давке могли легко споткнуться и упасть. Кроме того, на дороге было разлито «что-то скользкое», а под ногами людей попадался различный мусор.

Корреспондент РИА Новости сообщил, что место происшествия все еще оцеплено. Пожарные службы и полиция продолжают работу, ведется расследование причин давки.

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