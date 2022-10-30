В Южной Корее объявили национальный траур в связи с гибелью людей в давке

— Я молюсь за упокой погибших и надеюсь на скорое выздоровление пострадавших, выражаю глубокие соболезнования семьям погибших, потерявших драгоценную жизнь. С сегодняшнего дня и до того момента, пока ликвидация ситуации не завершится, я объявляю в стране национальный траур. Разрешение этой ситуации и принятие мер на будущее станет главным приоритетом для правительства. Мы тщательно расследуем причины инцидента и примем фундаментальные меры для предотвращения подобного в будущем, — сказал Юн Сок Ёль.