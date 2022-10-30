В Южной Корее объявили национальный траур в связи с гибелью людей в давке

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с давкой в районе Итхэвон в Сеуле, он выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших, пообещал расследовать причины трагедии и принять меры на будущее. Трансляцию его заявления вел телеканал YTN.
Южнокорейский лидер назвал происшествие «трагедией, которая не должна была произойти». Он пообещал обеспечить надлежащее лечение для всех пострадавших.
— Я молюсь за упокой погибших и надеюсь на скорое выздоровление пострадавших, выражаю глубокие соболезнования семьям погибших, потерявших драгоценную жизнь. С сегодняшнего дня и до того момента, пока ликвидация ситуации не завершится, я объявляю в стране национальный траур. Разрешение этой ситуации и принятие мер на будущее станет главным приоритетом для правительства. Мы тщательно расследуем причины инцидента и примем фундаментальные меры для предотвращения подобного в будущем, — сказал Юн Сок Ёль.
29 октября на вечеринке по празднованию Хэллоуина в Сеуле произошла давка. По данным СМИ, у большинства гостей начались проблемы с дыханием, у некоторых остановилось сердце. В связи с произошедшим президент Южной Кореи Юн Сок Ёль распорядился оказать первую помощь пострадавшим.
Количество погибших в давке во время празднования Хэллоуина в Сеуле увеличилось до 146 человек.