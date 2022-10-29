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18 минут назад

Мощный пожар вспыхнул на производстве креветок в Московской области

Lenta.ru

Мощный пожар вспыхнул на хладокомбинате в Дмитрове Московской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС.

Мощный пожар вспыхнул на производстве креветок в Московской области
Фото: риа новостириа новости

По данным ведомства, возгорание произошло в цеху по производству креветок. В тушении пожара принимают участие 86 человек и 29 единиц техники.

ТАСС уточняет, что площадь возгорания составляет уже 2400 квадратных метров.

«Информация уточняется. К месту направлена лаборатория для замера наличия вредных примесей в окружающем воздухе», — сообщили в МЧС.

О пострадавших не сообщается.

Ранее стало известно, что пожар на складе стройматериалов в поселке Металлострой Колпинского района Санкт-Петербурга удалось ликвидировать лишь спустя трое суток после возгорания.

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