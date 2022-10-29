ВСУ нанесли удар по Энергодару

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по гражданской инфраструктуре Энергодара в Запорожской области, сообщил глава города Александр Волга в Telegram.

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По словам Волги, удар был нанесен по техническому парку коммунального предприятия «Проминь».

Также он заявил, что Украина пытается безосновательно обвинить Россию в обстреле собственной территории.

«Сегодня украинские нацисты в очередной раз нанесли удар по гражданской инфраструктуре (...) Жертв нет. Попытка украинских СМИ обвинить Вооруженные силы РФ в обстреле коммунального предприятия не выдерживает никакой критики», — заявил он.