В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
19 минут назад

В Курской области беспилотники ВСУ атаковали электроподстанцию

Илья Родин

Украинские военные с помощь беспилотников атаковали электроподстанцию на окраине Суджи, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

В Курской области беспилотники ВСУ атаковали электроподстанцию
Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"телеграм-канал "Роман Старовойт"

Глава региона подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал.

«К счастью, обошлось без пострадавших», - отметил Старовойт.

Губернатор уточнил, что повреждены крыша и окна административного здания. Кроме того, незначительно пострадал трансформатор, на его работоспособности это не отразилось.

СМИ сообщили о взрыве в подмосковном Дмитрове

По словам Старовойта, в настоящее время на месте работают саперы. После того, как они осмотрят территорию, ремонтники устранят последствия атаки.

Происшествия,Роман Старовойт,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители