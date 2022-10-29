В Курской области беспилотники ВСУ атаковали электроподстанцию

Украинские военные с помощь беспилотников атаковали электроподстанцию на окраине Суджи, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт" телеграм-канал "Роман Старовойт"

Глава региона подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал.

«К счастью, обошлось без пострадавших», - отметил Старовойт.

Губернатор уточнил, что повреждены крыша и окна административного здания. Кроме того, незначительно пострадал трансформатор, на его работоспособности это не отразилось.