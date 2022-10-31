Белгородский губернатор сообщил об обстреле приграничного села

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Красное в Шебекинском городском округе. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

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«Осколками снарядов посекло окна и фасады двух частных домовладений», — отметил он.

По словам Гладкова, пострадавших в результате обстрела нет.

«Главой администрации вместе с оперативными службами продолжается подомовой обход территории», — добавил губернатор.

Днем ранее Вячеслав Гладков заявлял о проблемах со светом в Никольском после прилета снарядов. По его словам, в результате артиллерийских ударов в селе Белгородского района повреждена линия электропередачи.

29 октября, согласно сообщениям губернатора Белгородской области, три дома получили повреждения после обстрела со стороны Украины. Инцидент обошелся без жертв. Восстановительные работы стартовали 30 октября.