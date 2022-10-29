Власти раскрыли подробности взрыва в Запорожье

В Запорожье на базе «Иностранного легиона» произошел взрыв, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Рогов пояснил, что база боевиков находится на Запорожском алюминиевом комбинате. Он напомнил, что ранее там были уничтожены порядка 150 наемников, а также значительное количество разнообразной техники и боеприпасов.

Политик отметил, что украинские чиновники рассказали в социальных сетях, что при подрыве никто не пострадал. По его мнению, это четко показывает, что официальные лица Украины не ценят жизни боевиков.