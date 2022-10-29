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20 минут назад

Власти раскрыли подробности взрыва в Запорожье

Илья Родин

В Запорожье на базе «Иностранного легиона» произошел взрыв, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Власти раскрыли подробности взрыва в Запорожье
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Рогов пояснил, что база боевиков находится на Запорожском алюминиевом комбинате. Он напомнил, что ранее там были уничтожены порядка 150 наемников, а также значительное количество разнообразной техники и боеприпасов.

Политик отметил, что украинские чиновники рассказали в социальных сетях, что при подрыве никто не пострадал. По его мнению, это четко показывает, что официальные лица Украины не ценят жизни боевиков.

Рогов предположил в шутку, что огромный столб дыма после взрыва объясняется тем, что снаряд попал «в... кучу листвы».

Происшествия,СВО,Владимир Рогов,
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