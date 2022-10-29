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17 минут назад

В убийстве 12-летней россиянки заподозрили ее родственника

Lenta.ruиещё 4

В убийстве 12-летней девочки, которое произошло в Ростовской области, заподозрили ее дальнего родственника. Об этом говорится в сообщении региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

В убийстве 12-летней россиянки заподозрили ее родственника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ходе проведенных следственных действий и оперативных мероприятий установлено лицо, являющееся дальним родственником потерпевшей», — заявили в ведомстве.

В СК объяснили, что между 12-летней россиянкой и ее родственником произошел словесный конфликт. Из-за него родственник нанес девочке телесные повреждения, от которых она умерла

27 октября официальный представитель регионального управления СК России Галина Гагалаева сообщила «Ленте.ру» о возбуждении уголовного дела по факту убийства 12-летней девочки. Уточняется, что ее тело было найдено 25 октября на территории хутора Тереховский в Усть-Донецком районе.

Происшествия,Галина Гагалаева,Следственный комитет,
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