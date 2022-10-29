В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
1 час назад

В Улан-Удэ у пассажира расплавилась обувь от соприкосновения с местом кондуктора

Газета.Ru

В Улан-Удэ один из пассажиров сел недалеко от места кондуктора. Во время поездки подошва его кроссовка расплавилась, о чем он сообщил в официальном Telegram-канале МУП «Управление трамвая».

У россиянина расплавилась обувь от соприкосновения с местом кондуктора
Фото: Газета.RuГазета.Ru

28 октября 2022 года молодой человек ехал на учебу в 74 вагоне трамвая №2. Он сел рядом с местом кондуктора, где, по его словам, было жарко. Через какое-то время он заметил, что у него расплавилась подошва на кроссовке.

Вероятнее всего, обувь соприкоснулась с батареей, из-за чего и испортилась.

Администрация выразила сожаление по поводу случившегося и порекомендовала обратиться в ОБД МУП «Управление трамвая».

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители