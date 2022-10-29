У россиянина расплавилась обувь от соприкосновения с местом кондуктора

В Улан-Удэ один из пассажиров сел недалеко от места кондуктора. Во время поездки подошва его кроссовка расплавилась, о чем он сообщил в официальном Telegram-канале МУП «Управление трамвая».

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28 октября 2022 года молодой человек ехал на учебу в 74 вагоне трамвая №2. Он сел рядом с местом кондуктора, где, по его словам, было жарко. Через какое-то время он заметил, что у него расплавилась подошва на кроссовке.

Вероятнее всего, обувь соприкоснулась с батареей, из-за чего и испортилась.