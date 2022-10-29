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10 минут назад

Молодой житель Подмосковья задушил мать и сообщил об этом в полицию

Вечерняя Москва

В городском округе Богородский 19-летнего местного жителя задержали по подозрению в убийстве собственной матери. Об этом в субботу, 29 октября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Россиянин задушил мать и сообщил об этом в полицию
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— 27 октября 2022 года в квартире, расположенной в поселке Обухово Богородского городского округа, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе бытового конфликта со своей матерью нанес ей несколько ударов в область лица, после чего задушил потерпевшую, — рассказала она.

По словам Врадий, после этого мужчина сам сообщил о преступлении в правоохранительные органы.

По факту убийства 59-летней женщины СК возбудил уголовное дело. Подозреваемый признал свою вину и рассказал об обстоятельствах преступления.

В рамках расследования будут проведены ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения, заключила Врадий.

Накануне официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в столице раскрываемость преступлений против личности, таких как убийство или изнасилование, приблизилось к 100 процентам.

Происшествия,Ольга Врадий,Ирина Волк,МВД России,Следственный комитет,
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