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48 минут назад

МВД объявило в розыск общественного деятеля Максима Каца

ТАСС

Политический и общественный деятель Максим Кац (признан в РФ иноагентом) объявлен в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России.

МВД объявило в розыск Максима Каца
Фото: CC BY-SA 2.0 / Karina Gradusova /РИА НовостиCC BY-SA 2.0 / Karina Gradusova /РИА Новости

"Кац Максим Евгеньевич, 23 декабря 1984 года рождения, разыскивается по статье УК РФ", - сказано в базе ведомства, без уточнения по какой именно статье ведется розыск.

Министерство юстиции РФ в июле текущего года внесло Каца в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В обосновании включения в список было указано "осуществление политической деятельности", а в сведениях об иностранных источниках - Украина.

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