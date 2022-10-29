Голый мужчина пытался "поймать" такси в Новосибирске

В Новосибирске голый мужчина вышел на проезжую часть и пытался «поймать» такси. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54».

Фото: Телеграм-канал «АСТ-54 Black» Телеграм-канал «АСТ-54 Black»

По данным канала, инцидент произошел на Коммунальном мосту в пятницу вечером. Судя по фото, мужчина полностью разделся, сложил одежду на тротуаре и вышел на крайнюю правую полосу проезжей части. Одной рукой он прикрывался, а другую поднял вверх, пытаясь остановить такси. При этом температура на улице была -4°C.