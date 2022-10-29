В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
38 минут назад

Голый мужчина пытался "поймать" такси в Новосибирске

Газета.Ru

В Новосибирске голый мужчина вышел на проезжую часть и пытался «поймать» такси. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54».

Голый мужчина пытался "поймать" такси в Новосибирске
Фото: Телеграм-канал «АСТ-54 Black»Телеграм-канал «АСТ-54 Black»

По данным канала, инцидент произошел на Коммунальном мосту в пятницу вечером. Судя по фото, мужчина полностью разделся, сложил одежду на тротуаре и вышел на крайнюю правую полосу проезжей части. Одной рукой он прикрывался, а другую поднял вверх, пытаясь остановить такси. При этом температура на улице была -4°C.

Комментаторы канала предположили, что с мужчиной произошла беда. По их мнению, нужно было остановиться и помочь мужчине, а не фотографировать его.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители