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33 минуты назад

Пожар на складе стройматериалов в Петербурге спустя три дня потушили

Елена Прошина

Спустя несколько дней полностью потушили пожар на складе в Колпинском районе Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

Пожар на складе стройматериалов в Петербурге спустя три дня потушили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«28 октября в 22:28 пожар ликвидирован», — говорится в заявлении.

Напомним, что пожар на складе стройматериалов в Санкт-Петербурге возник 25 октября. Огонь охватил 12 тысяч квадратных метров, что составляет половину от общей площади. Локализовать возгорание удалось ночью 26 октября, днем ликвидировали открытое горение. Пожару присвоили третий ранг из пяти. Огонь тушили более 120 сотрудников МЧС и почти 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

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