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49 минут назад

CNN: мужу Пелоси после нападения понадобилась помощь хирургов

ТАСС

Пол Пелоси - муж спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси - был прооперирован в пятницу после того, как злоумышленник ворвался в их дом и напал на супруга конгрессвумен с молотком, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Муж Пелоси получил травмы головы после нападения мужчины с молотком
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его сведениям, Полу Пелоси потребовалось хирургическое вмешательство в связи с полученными травмами головы. Информации о характере и тяжести травм не приводится.

Отмечается, что Нэнси Пелоси смогла поговорить со своим супругом сразу после инцидента и перед операцией.

Раскрыта личность напавшего на мужа Пелоси мужчины

В пятницу утром пресс-служба Нэнси Пелоси информировала, что злоумышленник "ворвался в ее резиденцию в Сан-Франциско и совершил жестокое нападение на господина Пелоси". В настоящее время 82-летний Пол Пелоси находится в больнице, как ожидается, он сможет полностью восстановиться от полученных травм. Как сообщила позднее полиция Сан-Франциско, нападавшим оказался 42-летний Дэвид Депепи, мотив его действий не установлен, по сведениям телеканала CNN целью злоумышленника была Ненси Пелоси, однако во время атаки она не находилась дома.

Происшествия,Нэнси Пелоси,Конгресс США,
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