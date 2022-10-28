Муж Пелоси получил травмы головы после нападения мужчины с молотком

Пол Пелоси - муж спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси - был прооперирован в пятницу после того, как злоумышленник ворвался в их дом и напал на супруга конгрессвумен с молотком, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По его сведениям, Полу Пелоси потребовалось хирургическое вмешательство в связи с полученными травмами головы. Информации о характере и тяжести травм не приводится.

Отмечается, что Нэнси Пелоси смогла поговорить со своим супругом сразу после инцидента и перед операцией.