Раскрыта личность напавшего на мужа Пелоси мужчины

Полиция Сан-Франциско сообщила, что злоумышленником, который ворвался в пятницу в дом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и напал на ее мужа Пола, оказался 42-летний Дэвид Депепи.

"Личность подозреваемого была установлена, это 42-летний Дэвид Депепи", - сказал представитель полиции Сан-Франциско Билл Скотт на брифинге для журналистов.

Мотив задержанного пока не установлен.

Депепи предъявлены обвинения в попытке убийства, нападении с оружием, незаконном проникновении в жилище, жестоком обращении с пожилыми людьми. Скотт также сообщил, что правоохранители прибыли к месту происшествия около 02:30 по местному времени и застали Пола Пелоси и Депепи схватившимися за молоток. Через несколько секунд злоумышленник смог завладеть им и нанес несколько ударов Пелоси, после чего был обезоружен и задержан. Оба мужчины были доставлены в больницу.

Как сообщал ранее телеканал CNN, целью Депепи была сама спикер, однако ее в момент нападения не было дома.