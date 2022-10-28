Раскрыта личность напавшего на мужа Пелоси мужчины

Полиция Сан-Франциско сообщила, что злоумышленником, который ворвался в пятницу в дом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и напал на ее мужа Пола, оказался 42-летний Дэвид Депепи.
"Личность подозреваемого была установлена, это 42-летний Дэвид Депепи", - сказал представитель полиции Сан-Франциско Билл Скотт на брифинге для журналистов.
Мотив задержанного пока не установлен.
Депепи предъявлены обвинения в попытке убийства, нападении с оружием, незаконном проникновении в жилище, жестоком обращении с пожилыми людьми. Скотт также сообщил, что правоохранители прибыли к месту происшествия около 02:30 по местному времени и застали Пола Пелоси и Депепи схватившимися за молоток. Через несколько секунд злоумышленник смог завладеть им и нанес несколько ударов Пелоси, после чего был обезоружен и задержан. Оба мужчины были доставлены в больницу.
Как сообщал ранее телеканал CNN, целью Депепи была сама спикер, однако ее в момент нападения не было дома.
Ранее пресс-служба Нэнси Пелоси сообщила, что неизвестный "ворвался в ее резиденцию в Сан-Франциско и совершил жестокое нападение на господина Пелоси". В настоящее время 82-летний Пол Пелоси находится в больнице, как ожидается, он сможет полностью восстановиться от полученных травм.