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35 минут назад

Полиция раскрыла личность напавшего на мужа Пелоси мужчины

ТАСС

Полиция Сан-Франциско сообщила, что злоумышленником, который ворвался в пятницу в дом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и напал на ее мужа Пола, оказался 42-летний Дэвид Депепи.

Раскрыта личность напавшего на мужа Пелоси мужчины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Личность подозреваемого была установлена, это 42-летний Дэвид Депепи", - сказал представитель полиции Сан-Франциско Билл Скотт на брифинге для журналистов.

Мотив задержанного пока не установлен.

Депепи предъявлены обвинения в попытке убийства, нападении с оружием, незаконном проникновении в жилище, жестоком обращении с пожилыми людьми. Скотт также сообщил, что правоохранители прибыли к месту происшествия около 02:30 по местному времени и застали Пола Пелоси и Депепи схватившимися за молоток. Через несколько секунд злоумышленник смог завладеть им и нанес несколько ударов Пелоси, после чего был обезоружен и задержан. Оба мужчины были доставлены в больницу.

CNN: подозреваемый в нападении на мужа Пелоси был вооружен молотком

Как сообщал ранее телеканал CNN, целью Депепи была сама спикер, однако ее в момент нападения не было дома.

Ранее пресс-служба Нэнси Пелоси сообщила, что неизвестный "ворвался в ее резиденцию в Сан-Франциско и совершил жестокое нападение на господина Пелоси". В настоящее время 82-летний Пол Пелоси находится в больнице, как ожидается, он сможет полностью восстановиться от полученных травм.

Происшествия,Нэнси Пелоси,Конгресс США,
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