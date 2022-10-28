Названа возможная причина крушения Су-30 в Иркутске

Пилоты самолета Су-30, потерпевшего крушение в Иркутске , могли потерять сознание во время полета из-за неисправности оборудования. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе СК .

"Экипаж потерпевшего крушение воздушного судна Су-30 перестал выходить на связь по причине нахождения летчиков-испытателей в бессознательном состоянии. В этой связи следствие проверяет версию о неисправности бортовой системы кислородного оборудования, вследствие чего оба летчика могли потерять контроль над его управлением", - отметили в СК.

В ведомстве сообщили, что на месте происшествия обнаружен и изъят защищенный бортовой накопитель.

"В настоящее время следствием проводятся следственные действия с сотрудниками Иркутского авиационного завода на предмет установления допущенных нарушений правил безопасности при производстве работ по обслуживанию системы кислородного оборудования воздушного судна Су-30", - добавили в ведомстве.

Су-30 упал 23 октября в частном секторе Иркутска во время приемо-сдаточного полета. Произошел пожар. Оба пилота погибли, жертв среди жителей нет, в момент авиакатастрофы жильцов в доме не было. Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).