В Пермском крае на свободу вышел отсидевший 23 года каннибал

В Пермском крае на свободу вышел 56-летний людоед Михаил Малышев. Мужчина отсидел 23 года за двойное убийство. Об этом сообщает издание kp.ru.

Фото: МВД РФ МВД РФ

Еще в январе как полицейские, так и местные жители опасались выхода преступника на свободу. «Этот человек — настоящий маньяк, получивший травму в детстве. Людей он убивал специально, чтобы есть их мясо. Особый деликатес для него — женская грудь. Доказали только два убийства, но жертв маньяка намного больше. И, выйдя на свободу, он продолжит охотиться на людей. Бывших людоедов не бывает!» — отмечал один из оперативников, занимавшийся его делом.

Известно, что в подростковом возрасте мужчина впервые приготовил суп из кошки и чуть не накормил им родных. Затем Малышев перешел на собак.

В 34 года он встретил девушку, которую в итоге заключил в рабство. На протяжении долгого времени родственники искали ее. В плену девушку насиловали, в том числе с использованием различных предметов.

Спустя полгода сожительница Малышеву надоела, и он потребовал от нее привести ему еще одну девушку, а чтобы жертва его боялась, он откусил ей кончик носа. Пленница привела ему студентку. Малышев вместе друзьями надругался над ней, убил, а тело расчленил. Голову, кисти и ступни выбросил в реку.

Из остальных останков он сделал фарш, а после добавил его в пельмени и пирожки. В приготовлении участвовала и его «рабыня». Блюдами с человеческим мясом злоумышленник угощал знакомых.

Спустя год Малышев снова убил — он поссорился с другом, после чего расправился с ним и расчленил. Частично он приготовил из тела фарш.

После этого им заинтересовались правоохранительные органы. В ходе обыска у каннибала нашли 600 кг говядины и собачатины. На допросе Малышев вел себя агрессивно, но при этом в подробностях рассказал, что делал с жертвами.