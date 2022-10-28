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13 минут назад

Автомобиль загорелся на МКАД на юге Москвы

Вечерняя Москва

Автомобиль загорелся на Московской кольцевой автодороге в Южном административном округе. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 28 октября.

Автомобиль загорелся на МКАД на юге Москвы
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

Пожар произошел на внешней стороне 19 километра МКАД, в районе Бесединского моста. На месте работают оперативные службы города.

Движение на участке затруднено, занята одна полоса из пяти, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП произошло на востоке столицы в четверг, 27 октября. Два автомобиля столкнулись на трамвайных путях.

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