Автомобиль загорелся на МКАД на юге Москвы

Автомобиль загорелся на Московской кольцевой автодороге в Южном административном округе. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 28 октября.

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Пожар произошел на внешней стороне 19 километра МКАД, в районе Бесединского моста. На месте работают оперативные службы города.

Движение на участке затруднено, занята одна полоса из пяти, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».