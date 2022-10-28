Журналистка "России сегодня" погибла на полигоне в Крыму

Журналистка Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая на полигоне в Крыму.

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По данным пресс-службы, несчастный случай произошёл на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где она занималась военно-спортивной стрельбой.

Гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселёв назвал Бабаеву профессионалом высшей пробы с яркой журналистской биографией.

«Рвалась «за ленточку», желая поддержать наших героев. Шальная пуля…» — цитирует Киселёва пресс-служба.