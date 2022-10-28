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19 минут назад

Журналистка Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая на полигоне в Крыму

RT на русском

Журналистка Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая на полигоне в Крыму.

Журналистка "России сегодня" погибла на полигоне в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным пресс-службы, несчастный случай произошёл на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где она занималась военно-спортивной стрельбой.

Гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселёв назвал Бабаеву профессионалом высшей пробы с яркой журналистской биографией.

«Рвалась «за ленточку», желая поддержать наших героев. Шальная пуля…» — цитирует Киселёва пресс-служба.

Он отметил, что Бабаева была «теплейшим человеком, остро болевшим за Россию».

Происшествия,Дмитрий Киселев,
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