Журналистка "России сегодня" погибла на полигоне в Крыму

Журналистка Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая на полигоне в Крыму.
По данным пресс-службы, несчастный случай произошёл на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где она занималась военно-спортивной стрельбой.
Гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселёв назвал Бабаеву профессионалом высшей пробы с яркой журналистской биографией.
«Рвалась «за ленточку», желая поддержать наших героев. Шальная пуля…» — цитирует Киселёва пресс-служба.
Он отметил, что Бабаева была «теплейшим человеком, остро болевшим за Россию».